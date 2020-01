Forfaits mobiles : les meilleures promotions chez B&You, Red, Free ou encore NRJ, Cdiscount et Prixtel

En ce début d'année 2020, les opérateurs mobiles affûtent leurs offres promotionnelles et continuent de se livrer une guerre acharnée, pour notre plus grand bonheur !

Comme nous le répétons régulièrement, pourquoi payer au prix fort un forfait mobile quand vous pouvez l'obtenir en promotion ? Faisons le point sur l'ensemble des offres actuellement disponibles.

Commençons par Bouygues Telecom qui propose avec sa marque B&You 3 forfaits mobiles en Série Spéciale allant de 11,99 € à 19,99 € par mois pour 50 à 100 Go de data mobile, avec cette semaine le premier mois d'abonnement qui est gratuit !

Les forfaits sont également sans engagement et les tarifs sont valables pour toute souscription jusqu'au 14 janvier avec un tarif garanti à vie.

Pour 11,99 € / mois, les abonnés auront droit aux appels et SMS / illimités ainsi qu'à 50 Go de data, dont 6 Go utilisables en roaming en Europe et DOM, et donc le 1er mois d'abonnement offert.

Le forfait intermédiaire à 14,99 € / mois propose les mêmes prestations mais avec 10 Go utilisable en roaming et un accès internet illimité le week-end.

Enfin, le grand forfait de la Série Spéciale grimpe à 19,99 € / mois pour 100 Go de data mensuelle, dont 10 Go utilisable en roaming mais sans l'internet illimité du week-end.

Les tarifs sont fixes et n'évolueront pas même après 1 an d'abonnement et les offres sont classiquement réservées aux nouveaux abonnés avec ouverture de ligne et SIM fournie facturées 10 €.



RED by SFR de son côté propose son forfait RED by SFR à 12 € / mois (au lieu de 15€) avec les appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'une enveloppe data de 60 Go mensuelle, valable jusqu'au 6 janvier. Lors des déplacements dans l'Union européenne, le forfait donne aussi droit aux appels et SMS / MMS illimités ainsi qu'à 8 Go de data.

Et pour celles et ceux qui en veulent plus, l'enveloppe data peut être augmentée à 100 Go / 10 Go à l'étranger pour 8 € / mois de plus.

De même, il est possible d'aller plus loin pour une utilisation à l'étranger en profitant de 15 Go d'enveloppe data depuis l'Europe mais aussi les USA et le Canada pour 5 € / mois supplémentaires.

L'abonné est libre de changer d'un mois sur l'autre de formule en fonction de ses besoins et de ses déplacements, depuis l'application mobile Red&Moi ou via l'espace client.

Free Mobile propose enfin son forfait Série Spéciale à 9,99 € par mois avec 50 Go de data dont 4 Go en roaming. Pour rappel, ce tarif de 9,99 euros par mois est valable pendant un an, après ce dernier bascule automatiquement vers le forfait classique à 19,99 € par mois (100 Go / 25 Go de data). La série spéciale (sans engagement) s'adresse aux nouveaux abonnés. Elle intègre les appels, SMS et MMS illimités (France métropolitaine et vers DOM), 50 Go d'Internet mobile en 4G en France, ainsi que 4 Go par mois en 3G depuis l'Europe et DOM.

Du côté de Sosh c'est assez simple, aucune promotion :)



Et chez les opérateurs mobiles virtuels, nous retrouvons cette semaine 3 offres en promotion :

Commençons par NRJ Mobile qui propose son forfait mobile Woot 30 Go valable jusqu'au 7 janvier, affiché à seulement 3,99 € par mois au lieu de 12,99 € par mois. Ce tarif réduit restera valable pendant 6 mois et l'offre est sans engagement.

Précisons également que c'est le réseau SFR qui sera utilisé ici préférentiellement.

Comme tout bon forfait, ce dernier comprend les appels, SMS et MMS illimités illimités en France métropolitaine, et également en Europe / DOM pour les voyageurs occasionnels. Et donc au niveau des données mobiles en 4G 30 Go (débit réduit au-delà) en France et 10 Go en Europe et DOM (3G+). La carte SIM est facturée 10 € mais l'option Messagerie vocale visuelle est gratuite.



Cdiscount Mobile propose son forfait 100 Go de data à seulement 9,99 € par mois sans engagement pendant 1 an au lieu de 20 €.

Signalons que Cdiscount Mobile utilise les réseaux mobiles de Orange, Bouygues Telecom et SFR selon l'endroit ou vous habitez.

Ce forfait propose donc 100 Go de data à seulement 9,99 euros par mois valable pendant 1 an, ensuite le tarif repassera à 20 euros par mois. A noter qu'il s'agit d'une offre sans engagement, disponible pour les nouveaux clients depuis aujourd'hui 9 heures et jusqu'au 7 janvier 2020 à 18h. La carte SIM est facturée 10 €. Ce forfait comprend :

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Union Européenne (38 destinations)



100 Go de data 4G en France métropolitaine (débit réduit au-delà) + 5 Go de data en Europe (facturé au-delà)



Prixtel propose enfin un forfait ajustable sans engagement affiché à partir de seulement 4,99 euros par mois pendant 12 mois.

Le tarif de votre forfait mobile dépendra uniquement de votre consommation en données mobiles comme précisé ci-dessous :

Jusqu’à 5 Go de données : 4,99 € par mois (au lieu de 9,99 €)

Jusqu’à 15 Go de données : 9,99 € par mois (au lieu de 14,99 €)

Jusqu’à 50 Go de données : 14,99 € par mois (au lieu de 19,99 €)



Bien entendu, ce forfait inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France vers les fixes et mobiles, mais également ceux depuis l'Europe et les DOM vers la France. Précisons que Prixtel utilise au choix les réseaux mobiles d'Orange et de SFR.





Et n'oubliez pas nos précédents bons plans avec le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 à moins de 24 € (vs 39,99 €) mais aussi notre sélection de montres connectées, ou encore les Redmi Note 8 32/64/128Go à 121/131/149€ ! (4 capteurs photo,..) mais aussi Redmi 8 64Go à 112€,..