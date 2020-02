Bon plan : la télévision Xiaomi Mi TV 4S à 398 € seulement ! Mais aussi Samsung, Toshiba, LG,..

Le bon plan du jour concerne Xiaomi et sa nouvelle télévison. En effet, en plus des smartphones, bracelets connectés et autres produits high-tech, la marque Xiaomi travaille également dans le secteur télévisuel et vous pourrez retrouver cette fois sa télévision Xiaomi Mi TV 4S en promotion.

Grâce à son système de smart TV, on pourra accéder à de multiples applications via le portail Google Play Store et piloter les téléviseurs à la voix via Google Assistant. La partie sonore intégrée offre une puissance de 8 Watts et supporte les standards DTS-HD et Dolby Audio.

Cette télévision fonctionne sous Android TV. C'est une smart TV de 43 pouces qui dispose d'un écran avec dalle Full LED 4K ultra. Elle embarque un SoC MTK6886 de MediaTek avec 2 Go de RAM et 8 Go de stockage et propose des connectiques HDMI (3 ports), USB 2.0 (3 ports) et du WiFi / Bluetooth pour les connectivités sans fil. La partie sonore intégrée offre une puissance de 8 Watts et supporte les standards DTS-HD et Dolby Audio.

Vous trouverez cette Xiaomi Mi TV 4S en promotion chez GearBest au prix réduit de 398 € au lieu de 834 € avec la livraison gratuite depuis l'Allemagne.

Il est à noter que vous pourrez également trouver le modèle Xiaomi Mi TV 4A en promotion chez la Fnac.

Ce téléviseur Mi LED TV 4A Pro 32 dispose d'un écran LED de 32 pouces et d'une définition de 1366 x 768 pixels. Il s'agit d'un téléviseur connecté fonctionnant avec Android TV comme la Mi TV 4S. Elle est équipée d'un SoC quadcore Amlogic (ARM Cortex-A53) associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC.

Vous trouverez la télévision Xiaomi Mi TV 4A au prix réduit de 242,99 € au lieu de 499,99 € chez la Fnac.

Et si vous vous décidez à acheter une nouvelle télévision, mais que vous n'avez pas encore de box TV, n'hésitez pas à consulter notre dernier bon plan sur la box Android Xiaomi Mi Box S et la nouvelle box Magicsee N6 Plus qui sont en promotion !