Bon plan : la box Android Xiaomi Mi Box S et la nouvelle box Magicsee N6 Plus en promotion !

Les box Android Magicsee N6 Plus et Xiaomi Mi Box S sont actuellement en promotion grâce à diverses ventes flash !

Les box Android sont les plus utilisées par les consommateurs pour regarder la télévision ou visionner leurs séries préférées. Lorsqu'une box TV n'est pas directement choisi avec son abonnement internet, il est toujours possible d'en commander une via les sites d'e-commerce. Il en existe pour tous les goûts et pour tous les budgets.

La Magicsee N6 Plus est équipée du processeur Amlogic S922X Hexa-core haute performance, cette box vous offrira donc rapidité et divertissement. De plus elle possède une dissipation de chaleur performante, inutile de se préoccuper de la surchauffe pendant vos films.

Le plus avec cette Magicsee N6 Plus est sa grande compatibilité avec tous les formats, avec son système d'exploitation Android 9.0 mais aussi des logiciels, des jeux et des applications dans le but d'améliorer l'expérience des utilisateurs.

Cette box a pour dimensions 11,80 cm x 11,80 cm x 2,00 cm. Au niveau connectique on retrouve un port Ethernet, 1 port USB 3.0, 3 ports USB 2.0, un port HDMI 2.1 jusqu'à 4K et un port AV 3,5 mm pour. La box couvre une double bande 802.11, le WiFi 2 x 2 MIMO, et le Bluetooth 4.1.



Ensuite, la Mi Box S de Xiaomi est certainement la box Android la plus utilisée, aux côtés de la (beaucoup) plus onéreuse mais très performante Nvidia Shield TV Pro.

Cette box est une combinaison d'Android TV et de ses applications qui intègre un Chromecast ainsi que l'Assistant Google pour la recherche et le contrôle vocal avec une télécommande Bluetooth incluse. Elle donne accès à plus de 3000 applications et chaînes, et avec des services comme YouTube et Netflix qui a même droit à un bouton dédié sur la télécommande.

Le boîtier de 95,25 x 95.25 x 16,7 mm enferme un SoC quadcore (Cortex-A53) avec processeur graphique Mali-450, 2 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC. La connectique comprend un port HDMI 2.0a (pour la prise en charge du HDR) et USB 2.0, et la connectivité couvre Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac à 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 4.2. La Mi Box S prend en charge la 4K HDR à 60 images par seconde, ainsi que l'audio Dolby DTS.

Gearbest propose aujourd'hui en promotion la Xiaomi Mi Box S à seulement 55 € dans sa version internationale (français ok) avec la livraison gratuite, au lieu de 69,90 € prix officiel en France.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.