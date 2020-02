Bon plan : le Xiaomi Mi 9T Pro 128 Go SoC 855 à 326 € mais aussi Mi 9T, Note 10 / 10 Pro à -25%,...

Dernier-né de chez Xiaomi avec son surpuissant SoC Snapdragon 855, le Xiaomi Mi 9T Pro ne peut que vous convaincre d'autant plus quand il est affiché à seulement... 326 € !!!

Le bon plan du jour concerne le Xiaomi Mi 9T Pro que nous avons testé, qui est l'un des derniers haut de gamme de chez Xiaomi.

Le Xiaomi Mi 9T Pro possède un surpuissant SoC Snapdragon 855 et un affichage AMOLED 6,39 pouces FHD+ sans encoche ni trou. Il dispose également d'un capteur photo avant de 20 megapixels logé dans la tranche supérieure sous forme de caméra rétractable.

Le Mi 9T Pro profite également d'un lecteur d'empreintes sous l'écran, et possède au dos un triple capteur photo 48 + 13 + 8 megapixels ajoutant du grand angle et du zoom, ainsi qu'un mode nuit et la possibilité d'enregistrement vidéo en 4K.

Enfin il propose une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 27 Watts assurant une charge complète en à 1h10 environ.

Vous pourrez retrouver le Xiaomi Mi 9T Pro en version 128 Go globale (français ok) en coloris noir chez Gearbest à seulement 326 € au lieu de 369,9 € prix officiel avec le code de réduction Q430989DE4627001 et la livraison gratuite.



