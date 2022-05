5 bons plans chez SFR : 2 mois offerts sur la fibre et l'ADSL, forfait fibre à 16 €, forfaits mobiles,...

La guerre fait rage entre Bouygues Ttélécom et SFR. Ce dernier propose aussi 2 mois d'abonnement offerts sur ses forfaits fibre et ADSL mais également d'autres bons plans sont disponibles pour bien s'équiper ! Des offres à ne pas rater.

Nous en parlions il y a quelques jours avec les deux mois d'abonnement offerts chez Bouygues Télécom mais c'est également le cas chez l’opérateur SFR qui s’est aligné en proposant aussi deux mois offerts sur ses abonnements fibre ou ADSL.

Outre ce cadeau, pour rappel l’offre fibre SFR Box 7 est en plus en série limitée à prix réduit. Elle propose un débit de 500 Mb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi ! Cet abonnement est aussi présent avec l’ADSL avec un débit maximal de 20 Mb/s en téléchargement et 1 Mb/s en upload. Cette offre existe en deux versions, soit un prix de 20 € par mois pendant 24 mois puis 38 € par mois ou alors 16 € par mois mais pendant seulement 1 an puis 38 € par mois ensuite.

Faisons un résumé de l’offre fibre SFR Box 7 qui est valable jusqu’au 12 juin :

500 Mb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi

en téléchargement et en envoi Appels illimités vers les fixes en France et vers 100 destinations internationales

Bouquet TV de 160 chaînes avec décodeur 4K

Deux mois d'abonnement offerts

Un prix réduit pendant 1 ou 2 ans selon la formule

Le forfait fibre SFR à seulement 20 € par mois pendant 24 mois ou 16 € par mois pendant 12 mois avec dans les deux cas deux mois d'abonnement offerts !





Mais SFR ne s’arrête pas là, la marque propose aussi le forfait SFR Fibre Power 8 à 44 € par mois pendant 12 mois puis 60 € par mois avec la TV Hisense 43" A7GQ. L’offre comprend la box compatible WiFi 6 avec 2 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi.

Enfin, le bon plan du moment chez SFR est aussi du côté du forfait mobile 80 Go 4G+ à 10 € par mois puis 30 € après un an et sans engagement. Attention, l’offre se termine le 26 mai. Vous profitez de 80 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre et des appels illimités, SMS & MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Enfin, finissons avec la 5G week qui se termine le 23 mai. Profitez de promotions sur les smartphones compatibles 5G accompagnés du forfait mobile 5G 150 Go à 30 € par mois puis 45 € par mois. Par exemple, vous pouvez profiter de l’iPhone 13 Pro à 449 € avec le forfait mobile 150 Go ou encore du Samsung S21 FE 5G à 1 € !!



Signalons également chez la concurrence d’autres offres fibre disponibles comme Sosh à seulement 19,99 € par mois pendant un an sans engagement avec 300 Mbps en upload et download, RED by SFR avec son offre à 23 € par mois pour un débit de 1 Gbps en téléchargement et 500 Mbps en envoi et 1 mois offert. Mais aussi Bouygues Télécom avec son offre Bbox fit à 15,99 € par mois pendant un an pour 400 Mbps en téléchargement et 400 Mbps en descendant avec deux mois offerts. Ou enfin, l’offre Freebox Révolution pour 19,99 € par mois pendant un an et un débit de 1 Gbps en download et 600 Mbps en upload.