Le Xiaomi Redmi Note 10 Pro au prix fou de 199€, mais aussi le casque Sennheiser Momentum 3 et ...

Dernière liste de bons plans de la semaine avec le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro qui passe sous la barre des 200 € chez Cdiscount.

Le téléphone portable est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces pour une définition de 2400 pixels x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Il intègre également le processeur Snapdragon 732G avec 6 Go de mémoire vive et 128 Go de mémoire interne.

Au niveau de la photographie, le smartphone est pourvu d'un quadruple capteur photo à l’arrière, avec un module principal de 108 mégapixels et de trois autres objectifs de 8, 5 et 2 mégapixels. Sur l'avant, le capteur photo est de 16 mégapixels, parfait pour les selfies. Pour finir, le smartphone est pourvu d'une batterie Li-Po de 5020 mAh compatible avec la charge rapide 33 Watts qui permet jusqu'à 2 jours d'utilisation.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 Pro est au prix de 199 € au lieu de 280 € avec la livraison gratuite sur Cdiscount.



Voici notre sélection du jour:

Smartphone

PC portable

Écran PC

TV

Son

Accessoire PC



Sur notre site, nous avons d'autres bons plans comme notre sélection des meilleures promotions sur les écrans PC dont le très bon LG UltraGear 27" ou encore les bonnes affaires du moment avec le PC HP Victus 16-d0417nf, le smartphone realme 9 Pro et la TV LG 55B23.