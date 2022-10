Bon plan : sélection des meilleures promotions sur les écrans PC dont le très bon LG UltraGear 27 "

Nous avons sélectionné pour vous une série de bons plans sur des écrans PC allant de 22 à 35". Ces derniers sont un élément essentiel surtout si vous êtes gamer. Il est important de regarder les technologies comme le FreeSync ou encore la fréquence de rafraichissement.

Prenons par exemple l'écran PC LG UltraGear 27GP950 qui profite de 28 % de réduction sur le site de la Fnac.

Ce dernier est pourvu d'une dalle de 27 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels avec une fréquence de rafraichissement de 144 Hz et une luminosité de 400 cd/m². Il est compatible avec la technologie NVIDIA Gsync et de AMD Freesync qui permet d'avoir une meilleure synchronisation avec la carte graphique. Il est équipé de deux ports HDMI et d'un DisplayPort mais également de deux ports USB.

Sur le site de la Fnac, l'écran PC LG UltraGear 27GP950 est à 650 € au lieu de 900 € avec la livraison gratuite.

Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les écrans PC :

22"

24"

25"

27"

28"

29"

35"



