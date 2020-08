The Boring Company : le projet de transport Loop de Las Vegas va pouvoir être agrandi

Premier projet d'ampleur et qui jouera un rôle de démonstrateur pour valider l'intérêt d'un nouveau type de système de transport, le Loop de Las Vegas en cours de construction sous le site du Convention Center de la Las Vegas (LVCC) sera finalisé par l'entreprise The Boring Company d'ici quelques mois.

S'il devait être prêt pour le salon CES 2021 de Las Vegas en janvier prochain, le passage de l'événement à un format tout numérique ne permettra pas de lui donner tout le rayonnement médiatique prévu.

Ce ne l'empêche pas de constituer la première étape d'une infrastructure qui pourrait s'étendre à terme à tout le Strip de Las Vegas, cette longue artère regroupant les célèbres hôtels casinos de la ville.

Deux d'entre eux, le Encore at Wynn et le Resorts World Las Vegas (encore en construction) avaient soumis des demandes d'extension pour obtenir une jonction entre leur site et le système Loop du LVC.

La commission du Comté de Clark vient de donner son feu vert aux deux projets, ce qui va permettre à l'entreprise d'Elon Musk de continuer de faire la démonstration de son savoir-faire dans le creusement rapide de tunnels et l'installation des infastructures souterraines.

Le concept

Aucun calendrier n'est indiqué pour réaliser ces extensions mais le système de transport doit permettre de faire transiter des passager entre les hôtels et le LVCC en deux minutes seulement.

Ces premières permissions devraient logiquement en entraîner d'autres pour constituer un réseau souterrain qui s'étendra idéalement jusqu'à l'aéroport McCarran International Airport, au début du Strip.