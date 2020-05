The Boring Company : les deux sections du tunnel terminées à Las Vegas

L'entreprise The Boring Company a trouvé dans la réalisation d'un système de transport souterrain à Las Vegas, sous le site du LVCC (Las Vegas Convention Center), où se tiennent des événements majeurs comme le CES, une belle possibilité de démonstration de son savoir-faire, tant en matière de creusement de tunnel que de rapidité d'exécution.

Validé en 2019, le projet doit aboutir à une mise en service dès début 2021 pour le prochain salon CES, du moins si la crise du coronavirus lui en laisse l'occasion. En tous les cas, le gros oeuvre se poursuit et le creusement du deuxième tube principal vient de prendre fin, terminant la première tranche des travaux pour un montant de plus de 50 millions de dollars.

Il faudra encore creuser un tunnel de service entre les deux tubes, installer les équipements qui permettront le transport des personnes durant les événements et enfin tester le tout pour s'assurer de sa fiabilité. The Boring Company et Tesla avaient déjà fait une première démonstration avec une Tesla Model X modifiée et montée sur un chariot.

Le Convention Center Loop est conçu pour pouvoir transporter (gratuitement) jusqu'à 4000 personnes par heure d'un bout à l'autre du site et constituera la première réalisation commerciale de l'entreprise d'Elon Musk.

Sa réussite est d'autant plus importante qu'elle pourrait constituer une tête de pont (ou plutôt de tunnel) pour un réseau étendu se déroulant sous le Strip de Las Vegas pour desservir ses hôtels casinos.

La mise en service de cette première portion sous le LVCC reste toutefois suspendue à l'évolution de la pandémie, pas tant dans sa réalisation, peu affectée par le virus, que dans la tenue d'un salon CES 2021.