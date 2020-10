A Las Vegas, The Boring Company envisage un transport rapide Loop tout le long du Strip

Avec la réalisation d'un transport rapide sous le site du Convention Center de Las Vegas, The Boring Company espère bien décrocher un contrat couvrant tout le Strip jusqu'à l'aéroport.

Première réalisation commerciale pour The Boring Company, le transport rapide Loop qui doit couvrir l'espace du LVCC (Las Vegas Convention Center) est clairement vu comme le point de départ d'un réseau plus large couvrant le Strip, cette bande où se concentrent les hôtels casinos de la ville, et jusqu'à l'aéroport international McCarran.

Déjà, l'entreprise d'Elon Musk a obtenu le feu vert des autorités locales pour étendre le système de transport aux deux hôtels les plus proches, ce qui les mettra à quelques minutes du Convention Center.

Mais le projet est bien de couvrir toute la portion du strip et de l'aéroport en creusant des tunnels sous la ville et la firme a remodelé les tracés avant de les soumettre aux autorités locales.

Le nouveau tracé remonte au-dessus du LVCC pour englober les hôtels les plus au nord, suivre tout le Strip pour couvrir l'ensemble des hôtels casinos et aboutir à l'aéroport, avec quelques extensions pour couvrir des lieux spécifiques comme le stade de Los Angeles (Allegiant Stadium).

La validation d'un tel système de transport à grande échelle apporterait évidemment énormément de visibilité aux activités de creusement de tunnels et de mise en place de transports rapides souterrains de The Boring Company, toujours en quête de crédibilité, alors que le lancement du Loop du LVCC est affaibli par la crise sanitaire mondiale.