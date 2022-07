Oclean : petits prix pour grandes brosses à dents comme la Oclean X Pro Elite

Pour rappel, l’entreprise Oclean est spécialisée dans les soins bucco-dentaires. Elle conçoit des modèles de brosses à dents électriques soniques et intelligentes, mais aussi des accessoires comme des stérilisateurs ou encore des soins à eau propulsés. Régulièrement, la marque propose des réductions sur son site officiel, des bons plans à ne pas rater.

Prenons par exemple la brosse à dents sonique Oclean X Pro Elite. Elle est équipée d’une tête ovale changeable et d’une base qui permet de la recharger via un câble USB. Elle est propulsée par un moteur qui peut atteindre une vitesse maximale de 42 000 tours par minute. De plus, la brosse à dents est silencieuse, ne dépassant pas les 40 db grâce à la technologie de réduction du bruit par ultrasons WhisperClean 2.0.

Vous pouvez l’associer à son application smartphone Oclean grâce au Bluetooth. Cette dernière permet de suivre votre façon de vous brosser les dents ou de simplement contrôler les zones que vous avez ratées afin d'améliorer votre brossage les prochaines fois. Vous pouvez suivre ces informations directement depuis son écran tactile couleur. Elle intègre également un bouton d’action qui permet de régler la force de brossage parmi 20 types de programmes de brossage disponibles. Et enfin, sa batterie offre une autonomie d’environ 35 jours avec un temps de recharge de 3,5 heures grâce à la charge sans fil.

Sur le site Oclean, la brosse à dents électrique Oclean X Pro Elite est au prix de 81 € au lieu de 90 € avec le code de réduction OCLEAN10 et la livraison gratuite.



