Cinq offres de folie avec un casque, un PC portable, une carte mère, une souris et un écran PC

Aujourd'hui, on met en avant le casque Bose QuietComfort 35 II, la souris Logitech G502 Hero, la carte mère Asus AMD B450, le PC portable Lenovo IdeaPad Flex 5 et l'écran PC G27q-20.

Commençons avec le casque Bose QuietComfort 35 II qui profite d'une belle réduction chez Cdiscount.

Le casque est de type Circum-aural, c'est-à-dire qu'il englobe totalement l'oreille, de plus, on note la présence de quelques boutons afin de contrôler le son ou les appels entrants. Il profite de la technologie de réduction de bruit afin de profiter d'une qualité maximale d'écoute. Au niveau de l'autonomie, le casque noir offre une autonomie de 20 heures pour un peu plus de deux heures de charge. Le QC 35 II est compatible Bluetooth 4.0

Sur Cdiscount, le casque BOSE QuietComfort 35 II est au prix de 210 € au lieu de 280 €.



Passons ensuite à la souris Logitech G502 Hero qui profite d'une belle promotion sur le site d'Amazon. De type filaire à capteur optique pour gamer, elle a un profil de droitier et possède 5 petites masses de 3,6 g chacunes, permettant d'augmenter ou de réduire son poids initial.

On peut personnaliser le rétroéclairage RVB de la souris et programmer 11 boutons, le tout grâce au logiciel du constructeur. Elle est dotée du capteur Hero 25K, la souris offre une sensibilité allant jusqu’à 25 600 DPI avec une durée de vie d'environ 50 millions de clics.

Sur Amazon, la souris Logitech G502 Hero est à 39 € au lieu de 59 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec l'écran PC pour gamer Lenovo G27q-20 qui est en réduction sur le site de la Fnac.

L'écran présente une dalle de 27" avec une définition de 2560 x 1440 px et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, idéal pour les joueurs. Il possède aussi la technologie AMD FreeSync afin d'avoir une meilleure qualité d'image. Le Lenovo G27q-20 présente un taux de réponse de 1ms et une luminosité de 400 cd/m². Il est équipé d'un port DisplayPort, d'un port HDMI et d'une sortie audio.

L'écran PC pour gamer Lenovo G27q-20 est au prix de 270 € au lieu de 400 € avec la livraison gratuite.



Passons au PC portable Lenovo IdeaPad Flex 5 qui est en solde sur Amazon.

Il est doté d'un écran de 14" avec la possibilité de le plier à 360°. Il est propulsé par le processeur Intel Core i3 avec 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage en SDD. On note la présence d'un port HDMI, de trois ports USB, d'un lecteur de carte et d'une prise jack. Le PC portable est compatible WiFi 6 et sa batterie offre 11 heures d'utilisation non-stop.

Sur Amazon, le PC portable Lenovo IdeaPad Flex 5 est au prix de 499 € au lieu de 699 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top cinq avec la carte mère Asus AMD B450 qui profite de 52 % de réduction sur Rueducommerce.

Elle est dotée de 6 ports SATA, de deux ports USB 3.1, d'un port USB C et d'un port M.2. Elle possède aussi deux sorties vidéos : HDMI et DVI. Côté processeur, elle est équipée du socket AMD AM4 qui prend en charge les CPU AMD Ryzen de type Pinnacle Ridge, Raven Ridge et Summit Ridge. Cette carte mère comprend aussi 2 ports PCI-Express 16x qui conviennent parfaitement à l’utilisation du CrossFire.

Sur Rueducommerce, la carte mère Asus AMD B450 est au prix de 65 € au lieu de 136 € avec la livraison gratuite.



