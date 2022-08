Bose QuietComfort Earbuds II : les écouteurs TWS avec ANC préparent leur retour

La marque Bose est connue pour ses casques couvrants de qualité. Elle s'apprête à renouveler ses écouteurs sans fil TWS et en voici les premières images.

La marque Bose s'est fait un nom dans le domaine des casques couvrants et des écouteurs avec la gamme QuietComfort avec une réduction de bruit active appréciée.

Elle a aussi mis un pied sur le segment des écouteurs TWS, secteur affichant une belle croissance actuellement, et elle s'apprête à proposer une nouvelle offre avec les Bose QuietComfort Earbuds II.

Le site WinFuture en dévoile déjà le design complet avec des rendus montrant un design d'oreillette compacte, dotée d'un embout silicone et de plusieurs ouvertures pour les micros et l'annulation active de bruit (ANC) puisque les écouteurs en seront de nouveau équipés.

Les caractéristiques précises ne sont pas encore connues (la présentation officielle devrait intervenir dans les prochaines semaines) mais les écouteurs offriraient six heures d'autonomie (sans précision sur l'usage avec ou sans ANC).

La qualité Bose en version compacte

WinFuture y voit un design plus compact que la première génération avec une oreillette plus discrète et dépassant moins des oreilles. La charge passera logiquement par l'étui de rangement, lui-même rechargeable en USB-C.

Des contrôles seront présents à la surface des oreillettes pour en piloter les fonctions, tandis que l'on pourra affiner la qualité d'écoute et l'égaliseur via l'application Bose sur smartphone.

Le prix des écouteurs Bose QuietComfort Earbuds II devrait se situer à 299 dollars, avec un tarif sans doute similaire en euros.