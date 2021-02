Boston Dynamics : une station de recharge pour rendre Spot autonome

Comme attendu et évoqué fin 2020, le célèbre chien robot Spot de Boston Dynamics a désormais officiellement droit à une évolution avec processeur plus puissant et un nouvel attirail dans le cadre d'une version Spot Enterprise. Elle a été annoncée cette semaine.

Spot Enterprise comprend notamment une station de recharge Spot Dock grâce à laquelle le robot quadrupède va pouvoir réaliser des missions de longue durée. Il est en effet capable de venir s'y recharger de manière autonome.

La station de recharge dispose d'un marqueur spécifique et unique - qui ressemble à une sorte de QR Code - que les caméras de Spot peuvent identifier et s'en servir pour la navigation. Un temps de charge complet varie de 2 à 3,5 heures en fonction de la température ambiante. Sachant que Spot a une autonomie de batterie (amovible) de 90 minutes.

Par rapport à Spot Explorer, Spot Enterprise profite par ailleurs d'un Wi-Fi amélioré (802.11ac) et d'une connexion Ethernet lorsqu'il est dans sa station (pour la récupération des données obtenues par le robot).

Boston Dynamics introduit également le bras Spot Arm pour Spot. Avec 6 degrés de liberté et pourvu d'une pince pour la manipulation d'objets, il est prévu pour des actions semi-autonomes et par télémanipulation. Plus de 400 robots Spot seraient actuellement en activité dans le monde.