Boston Dynamics fait danser le twist à ses robots !

Les robots Altas et Spot de Boston Dynamics sont manifestement d'excellents danseurs. Même le robot Handle peut avoir un certain sens du rythme.

Les vidéos de Boston Dynamics sont toujours très populaires. Sur YouTube, la chaîne du groupe de robotique avoisine 463 millions de vues avec seulement une quarantaine de vidéos. La dernière en date est également partie pour connaître le succès.

Intitulée " Do You Love Me? " en référence à une chanson des années 1960 interprétée par le groupe The Contours, la vidéo met en scène les robots de Boston Dynamics dans une chorégraphie endiablée. Le robot bipède Atlas, le robot quadrupède Spot, mais aussi le robot à deux roues Handle (surtout pensé pour la manutention) se mettent à danser le twist.

Ce n'est pas la première fois que Boston Dynamics fait danser ses robots… dans le cadre d'une démonstration bien évidemment imaginée à l'avance. Cela avait déjà été le cas fin 2018 pour Spot avec le titre " Uptown Funk " de Mark Ronson.

Cette fois-ci, le niveau monte encore d'un cran. L'agilité et la précision des mouvements du robot Atlas sont véritablement époustouflantes, encore plus que ses capacités gymniques dont il avait déjà fait la démonstration par le passé. Spot se montre également très adroit.



Boston Dynamics n'entre pas dans les détails, avec par exemple des interrogations qui demeurent sur l'autonomie des robots et un contrôle exercé par un opérateur humain. Quoi qu'il en soit, la vidéo avant tout divertissante conclut une année 2020 pour Boston Dynamics qui va tomber dans le giron de Hyundai Motor.