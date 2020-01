Bouygues : l'eSIM arrivera au printemps 2020

Bouygues Telecom ne devrait plus tarder à proposer à son tour de l'eSIM à ses utilisateurs à destination des smartphones.

Orange s'est lancé sur ce secteur l'été dernier, SFR vient tout juste de se lancer cette semaine, et pour Bouygues, il faudra attendre ce printemps 2020.

L'opérateur a confirmé que l'eSIM serait déployée au sein de ses services dans les mois qui viennent, sans annoncer pour autant les tarifs qui seront appliqués.

Rappelons au besoin que l'eSIM est une carte SIM virtuelle compatible avec certains smartphones (notamment iPhone récents et Galaxy Fold), qui n'a donc pas besoin d'emplacement physique. L'idée est de proposer plus rapidement des eSIM aux utilisateurs et de les activer quasiment instantanément au besoin, permettant un changement de forfait rapide. Il est également question de permettre de gérer plusieurs SIM au sein d'un même smartphone en fonction des besoins.

L'eSIM pourrait devenir le nouveau standard dans la téléphonie mobile d'ici 2 ans. De son côté, Free Mobile a expliqué ne pas être véritablement emballé par la technologie, sans plus de précision, Xavier Niel indiquait en mai dernier : "on est pas fan de l’eSIM".