Pleio : avec la 5G, Bouygues Telecom propose du cloud gaming mobile avec curation

Dès les premières démonstrations fonctionnelles de la 5G début 2019, les premiers usages grand public possibles ont concerné le cloud gaming. Scénario d'usage facilement compréhensible et démonstratif, il reste un élément clé de la communication des opérateurs, au-delà de la seule augmentation des débits et en attendant d'en trouver d'autres aussi pertinents.

On ne s'étonnera donc pas outre-mesure de voir Bouygues Telecom, qui a ouvert début décembre son réseau mobile 5G sur une vingtaine de villes, mettre en avant aussi un service de cloud gaming.

Pleio est une nouvelle plate-forme gaming accessible aux abonnés 5G de Bouygues Telecom et qui se distingue des offres déjà existantes par une conception pensée à l'origine sur mobile et par une curation permettant d'offrir un catalogue de jeux choisi pour convenir à toute la famille et répondant à une philosophie de valorisation de l'individu.

Proposé à 9,99 € / mois, le service propose un catalogue de 80 jeux parmi lesquels Dirt 4, Lego Star Wars The Complete Saga, STYX Shards of Darkness, Ultra Street Fighter IV ou Wonderboy The Dragon's Trap, et qui sera étoffé au fil des prochains mois.

Les titres sont proposés sans publicité ni achats intégrés et ceux-ci sont accessibles directement via le smartphone 5G, sans avoir à les télécharger. L'offre démarre sur smartphones et tablettes mais sera complétée ensuite par le PC et l'infrastructure est gérée par l'entreprise française Gamestream, spécialiste du cloud B2B.

Si la 5G est privilégiée, le service peut aussi fonctionner avec le WiFi de la box de Bouygues Telecom et permet donc de "commencer une partie sur son mobile pour la finir sur son écran de télévision avec les décodeurs Miami ou Bbox 4K".