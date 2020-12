Bouygues Telecom active la 5G dans vingt grandes villes françaises

Après SFR qui a annoncé l'ouverture de la 5G dans 120 communes dès le mois de décembre, comme promis, l'opérateur Bouygues Telecom ouvre son réseau mobile 5G en ce début de mois de décembre 2020 et annonce une première couverture concernant une vingtaine de villes en France dont Lyon, Nice, Cannes, Montpellier, Avignon, Reims, Le Havre, Toulon, Dijon, Aix-en-Provence, Rouen et Nancy, en attendant de disposer d'une couverture nationale d'ici fin 2021.

Bouygues Telecom compte sur la 5G pour absorber l'augmentation de la consommation data mobile qui menace de saturation la 4G (+40% tous les 12 mois) et les effets du confinement, sous peine d'engorgement dès l'an prochain.

Au-delà de cette première étape qui s'appuiera sur les réseaux 4G, marquée essentiellement pour les clients par une augmentation des débits, l'opérateur indique vouloir lancer une seconde phase à partir de 2023 qui introduira un vrai coeur de réseau 5G et apportera des capacités nouvelles pour l'industrie, l'automobile et les objets connectés.

Comme les autres opérateurs, Bouygues Telecom insiste sur sa volonté d'ouverture et son intention "autant que possible à l'écoute des municipalités dans un souci de dialogue constructif ", et promet de continuer de densifier son réseau 4G " partout en France ".

L'opérateur avait présenté des forfaits mobiles compatibles dès le mois de juin 2020 et combinent des forfaits avec et sans engagement avec l'appui de la marque B&You qui proposera 130 Go d'enveloppe data mensuelle pour 24,99 € / mois.

On trouvera également des forfaits mobiles 5G Sensation (engagement 12 mois) et 5G Sensation avec Avantage Smartphone. Le segment professionnel n'est pas oublié avec des forfaits mobiles 5G avec des offres de 100 à 200 Go.