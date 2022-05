Bouygues Telecom se lance dans l'Edge Computing en offre B2B

L'Edge Computing permet de rapprocher les données et services en cloud des utilisateurs en les positionnant plus près d'eux, offrant des gains de temps d'accès par rapport aux échanges avec des datacenters lointains.

Cela offre un intérêt certain lorsque les applications nécessitent des temps de réaction rapides au-delà de la seule consultation d'information. L'opérateur Bouygues Telecom Entreprises (via OnCloud) lance à cet effet une offre Edge Computing en B2B utilisant ses datacenters de 10 grandes villes : Paris, Lyon, Nantes, Dijon, Montpellier, Strasbourg, Rouen, Nice, Douai et Toulouse.

L'offre se destine aussi bien bien aux petites entreprises qu'aux grands comptes et collectivités territoriales et se propose d'apporter une réactivité accrue des services cloud tout en offrant une localisation des données à proximité, ce qui ne sera pas du luxe en ces temps de recherche de souveraineté des données.

L'opérateur promet ainsi des temps de latence réduits sur les applications cloud grâce à cette proximité géographique des datacenters et une sécurité accrue pour les données grâce à une redondance entre sites régionaux.

Rapprocher les données des utilisateurs, gagner en réactivité

L'offre Edge Computing, sous forme IaaS et PaaS, permettra également de déployer des applications temps réel, ce qui n'est pas forcément possible en cloud standard du fait des temps de réaction plus élevés.

Pour Bouygues Telecom Entreprises, le lancement de cette proposition est le point de départ d'un maillage du territoire qui devrait s'étoffer de 10 villes supplémentaires dans les trois années à venir.

L'opérateur mise ainsi sur un statut de "clouder local" pouvant répondre aux besoins des entreprises privées comme publiques soucieuses de maintenir leurs données sur le territoire national.