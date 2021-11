Qualcomm rêve toujours de devenir incontournable dans les PC ARM

Durant son événement Investor Day 2021, Qualcomm a réaffirmé son intention d'étendre l'écosystème Snapdragon et de devenir une force incontournable dans la migration des PC vers l'architecture ARM.

Le groupe Qualcomm a afffiché sa confiance dans l'avenir durant son événement Investor Day 2021 grâce aux diverses ramifications de son écosystème Snapdragon.

On connaît bien sûr les puces mobiles présentes dans les smartphones mais l'univers Snapdragon va bien au-delà et s'étend vers les PC ARM, l'IoT et l'automotive, tout en continuant de tenir le leadership en matière de 5G grâce aux modems mais aussi aux composants RF.

Avec un marché potentiel estimé à 700 milliards de dollars sur la prochaine décennie, contre 100 milliards de dollars actuellement, les perspectives s'annoncent alléchantes, a indiqué Cristiano Amon, CEO de Qualcomm, avant d'évoquer un avenir qui passera aussi par les PC sous architecture ARM.

Les PC ARM, prochain relais de croissance ?

La firme dispose déjà d'une offre (les plates-formes Snapdragon 8cx / 8c / 7c) mais Apple a secoué le marché avec ses puissantes puces M1 / M1 Pro et M1 Max pour ses Mac.

Qualcomm veut devenir l'équivalent d'Apple côté Windows avec une nouvelle plate-forme dont le CPU profitera d'architectures concoctées par sa récente acquisition Nuvia.

Le géant de San Diego n'en dit pas plus pour le moment sur le "CPU Next-Gen" de cette plate-forme sinon que les premières machines équipées verront le jour en 2023.

Elles reprendront les qualités déjà mises en avant concernant une longue autonomie avec des connectivités avancées (5G, WiFi 6) toujours activées, de l'intelligence artificielle et le savoir-faire en matière de photo / vidéo.

Cristiano Amon a rappelé à plusieurs reprises les liens entre Qualcomm et Microsoft et les efforts pour corréler hardware Snapdragon et software Windows, y compris avec Windows 11.

Les smartphones, surtout premium

Pour ce qui est des smartphones, on en saura plus dans quelques semaines avec la présentation du prochain SoC premium Snapdragon 8 lors du Snapdragon Tech Summit mais le CEO de Qualcomm a déjà souligné l'effort réalisé cette année pour faire connaître la marque Snapdragon, notamment en Asie où le concurrent MediaTek est fortement implanté.

La firme a lancé l'initiative Snapdragon Insiders et lancé un smartphone spécial (dérivé de l'Asus ROG Phone 5) pour mieux faire connaître les possibilités de ses plates-formes.

L'effort de Qualcomm se concentre toujours sur le premium et le haut de gamme, qui offrent plus de rentabilité, et divers partenariats sur deux ans avec des grands noms comme Xiaomi, Honor, Oppo ou Vivo, permettent de consolider le modèle économique.

L'entreprise cherche également à s'étendre sur les accessoires mobiles (montres connectées, écouteurs sans fil) et de nouvelles catégories de produits (robots et enceintes connectés...) et reste donc au contact du marché avec des plates-formes comme Snapdragon Audio.

Cristiano Amon n'a pas manqué d'évoquer les perspectives du métavers, qu'il vienne de Facebook ou d'ailleurs, en rappelant que bon nombre des casques de réalité virtuelle du marché exploitent une plate-forme Snapdragon dédiée.

L'Automotive, Eldorado à concrétiser

Et puisque Qualcomm sait concevoir des puces de communication et des plates-formes embarquées, le secteur rêvé pour synthétiser toute cette expertise reste celui de l'automobile.

Qu'il s'agisse de connecter des véhicules entre eux et aux infrastructures par le C-V2X, de fournir des données en cloud via les réseaux cellulaires 4G et 5G, de rendre les véhicules autonomes ou de gérer la partie divertissement / infotainment, Qualcomm dispose de solutions à ces différentes problématiques et souhaite les réunir dans une plate-forme Snapdragon Digital Chassis qui fournirait une solution clé en main (hardware + software) aux constructeurs automobiles.

La concurrence est déjà rude dans le domaine mais le groupe américain a déjà une certaine expérience (et plusieurs plates-formes à son actif) et dispose d'une capacité d'intégration de ses différentes expertises difficilement égalable.

La 5G Fixe ou l'ère de la fibre sans fil

Cristiano Amon a brièvement évoqué l'activité de Qualcomm dans le domaine de l'équipement télécom. Si la société sait faire des modems 5G et des composants RF, elle propose aussi des solutions pour équipementiers et mise notamment sur la 5G FWA (Fixed Wireless Access) pour assurer le dernier point de liaison entre clients et réseau fixe des opérateurs.

Ce qui n'était pas possible avec la 4G, pour des raisons de débits et de latence, le devient avec la 5G, qualifiée de "fibre sans fil", et va permettre d'accélérer les déploiements haut débit à moindre coût.

Il est aussi beaucoup question d'edge computing (en soutien du cloud et pour gagner en réactivité) et de RAN virtualisé dans la conception des nouveaux réseaux cellulaires et ces aspects sont couverts par des solutions de Qualcomm.