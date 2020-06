Bouygues Telecom jette son dévolu sur EI Telecom (Crédit Mutuel Mobile, NRJ Mobile, Cdiscount Mobile…)

Surprise… Bouygues Telecom annonce la signature d'un protocole d'exclusivité en vue de l'acquisition à 100 % d'Euro-Information Telecom. Si le nom de cet opérateur alternatif ne parle pas nécessairement au grand public, tout s'éclaire en sachant qu'il détient cinq marques d'opérateurs mobiles virtuels et rassemble plus de 2 millions de clients.

EI Telecom (filiale du groupe Crédit Mutuel) est en effet derrière la commercialisation des forfaits Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount Mobile. Le groupe est un opérateur virtuel Full MVNO avec un cœur de réseau raccordé à Orange, Bouygues Telecom et SFR.

L'opération devrait être finalisée d'ici la fin de cette année, avec le cas échéant l'aval des autorités compétentes. La transaction comprend 530 millions d'euros et entre 140 et 325 millions d'euros en plus (sur plusieurs années) en fonction de la performance économique.

Dans un communiqué, Bouygues Telecom souligne les plus de 4 200 caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires CIC. Un réseau de distribution et conseil qui semble ici être le principal intérêt, en plus de gonfler la base de clients.

" Grâce à cet accord, Bouygues Telecom pourrait accroître sa base de clients et renforcer son empreinte commerciale en proposant ses offres aux caisses locales du Crédit Mutuel et agences bancaires du CIC, réparties sur tout le territoire ", déclare Richard Viel ,le Directeur Général de Bouygues Telecom.

Au 31 mars 2020, Bouygues Telecom a revendiqué 11,7 millions de clients à un forfait mobile (hors machine-to-machine). Une quatrième place derrière Free et ses 13,3 millions d'abonnés mobiles qui ne tiendrait plus qu'à un fil.