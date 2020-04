Nouveaux forfaits mobiles sans engagement B&You : 75 ou 100 Go de data, 60 Go avec internet illimité le WE

L’opérateur Bouygues Telecom a décidé cette semaine de modifier ses forfaits mobiles, sans doute pour réagir face aux offres de RED by SFR.

Bouygues Télécom propose ainsi 3 forfaits mobiles avec des promotions valables jusqu’au 19 ou 29 avril via sa marque B&You. Signalons que pour tout abonnement à un forfait B&You, un abonnement Spotify Premier vous est offert pendant 3 mois, puis passera à 9,99 € par mois si vous souhaitez le conserver.

Le premier forfait, valable jusqu'au 19 avril, est un forfait mobile proposant cette semaine 75 Go de data (contre 60 Go précédemment) affiché à seulement 13,99 € par mois. Comme d'habitude il est sans engagement et sans variation du prix dans le temps. Ce forfait comprend les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM et 75 Go de données mobiles dont 8 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Le second forfait, valable jusqu'au 29 avril, est un classique de Bouygues avec un forfait mobile 60 Go de data à 15,99 € par mois avec l'option « Week-end internet illimité » qui permet aux utilisateurs de profiter d’internet gratuitement tous les week-ends sans que cela ne soit déduit de leur forfait. Il propose 10 Go de data en Europe / DOM.

Enfin, le dernier forfait est valable jusqu'au 19 avril et est un forfait mobile proposant 100 Go de data à 15,99 € par mois, toujours sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Vous pourrez bénéficier 100 Go de données mobiles dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM en plus des appels, SMS/MMS illimités dans ces mêmes destinations.



Pour rappel, n'hésitez pas à consulter nos derniers bons plans concernant Free et son forfait 60 Go de data à 9,99 € par mois, le retour des promotions chez RED by SFR ! (1 mois offert, Débit Plus gratuit,...), mais aussi Sosh et son forfait mobile 50 Go à 14,99 € par mois même après 1 an ou encore Cdiscount mobile et son forfait 60 Go de data à 9,99 € pendant un an !