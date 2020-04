Forfaits mobiles et internet : le retour des promotions chez RED by SFR ! (1 mois offert, Débit Plus gratuit,)

Red by SFR, filiale de SFR, vient de lancer de nouvelles promotions sur ses divers forfaits mobiles et internet (adsl et fibre).

Le bon plan mobile du jour concerne RED by SFR qui propose une offre promotionnelle encore plus intéressante sur son forfait internet ADSL et Fibre, mais aussi une baisse de prix sur son forfait mobile.

Bien que les Français mettent actuellement à rude épreuve les réseaux mobiles et internet, confinement oblige, les opérateurs poursuivent leur lutte acharnée sur le prix de leurs offres, et notamment du côté de RED by SFR. Une excellente nouvelle pour tous ceux qui souhaitent obtenir leurs abonnements mobiles et internet à des prix toujours plus attractifs.

Découvrons plus en détail aujourd'hui la nouvelle offre de RED qui propose actuellement son forfait mobile RED by SFR à 12 € par mois au lieu de 15 € sans engagement jusqu'au 6 avril 2020 (le prix était de 14 € précédemment), ce prix n'évoluant pas à l'avenir.

Ce forfait inclut :

Appels et SMS / MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

60 Go de data mensuelle en France métropolitaine et 8 Go de data en Europe et les DOM.

La carte SIM est à 10 € lors de la commande

La data peut être augmentée à 100 Go / 10 Go à l'étranger pour 8 € par mois supplémentaire.

De plus, vous pouvez adapter votre forfait pour une utilisation à l'étranger en profitant de 15 Go d'enveloppe data depuis l'Europe, mais aussi les USA et le Canada pour seulement 5 € / mois de plus.

Nous rappelons qu’un abonné peut changer d'option d'un mois sur l'autre, en effet les options sont sans engagement tout comme le forfait !





RED propose également une promotion sur son abonnement internet Fibre ou THD RED Box valable jusqu'au 13 avril 2020 qui est proposé sans aucun engagement avec un prix qui n'évoluera pas de 23 euros par mois. Et cette semaine, vous obtiendrez gratuitement 1 mois d'abonnement offert !

Ce dernier propose un accès internet illimité de type Fibre avec jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi, car l'option Débit Plus est cette semaine offerte (5€ par mois normalement).

Vous pourrez également bénéficier de l’offre TV 35 chaînes pour 2 € de plus chaque mois ou 100 chaînes pour 4 € de plus par mois.

Et si vous n'êtes pas éligible à l'offre Fibre ou THD, vous pouvez bénéficier de cette même offre via l'ADSL à un tarif de 16 € par mois, avec là aussi 1 mois d'abonnement offert.





Vous trouverez également d'autres forfaits en promotion dont l'opérateur Bouygues Telecom avec son forfait mobile sans engagement B&You et son forfait internet en promotion, mais aussi Free qui passe son forfait 50 Go à 60 Go de data en conservant le tarif de 9,99 € !