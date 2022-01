Bouygues télécom hausse encore ses tarifs, mais en option

Ce début de semaine, Xavier Niel s'exprimait au nom de Free pour rappeler que l'opérateur n'avait pas changé ses prix depuis 10 ans tout en ajoutant de nouveaux services à son offre.

Aujourd'hui, Bouygues se lance dans une hausse tarifaire, mais marche sur des oeufs pour s'éviter le bad buzz...

Depuis cette semaine, certains abonnés sont contactés avec une proposition : selon leur forfait actuel, Bouygues leur propose de passer d'un forfait data de 20 à 100 Go, mais attention, ce n'est pas gratuit... L'opération est facturée 3€ de plus par mois.

Par le passé, Bouygues ne laissait toutefois pas le choix aux utilisateurs : il ne s'agissait pas d'une proposition, mais d'un avertissement annonçant simplement une évolution des prestations avec une facturation imposée, il n'en est rien cette fois.

Oh bah alors ça faisait longtemps que @bouyguestelecom avait pas essayé de me faire de la vente forcée ?? pic.twitter.com/e9xi1RrD1B — BenjiBurn (@BenjiBurn) January 12, 2022

Ainsi, les clients qui reçoivent la proposition sont libres de l'accepter comme de la refuser et de rester sur leur offre actuelle, sans surcout. Et quand bien même ils accepteraient l'offre, l'option est résiliable à tout moment et mieux encore, elle est offerte le premier mois afin de permettre au client de juger de son intérêt en fonction de son usage et ses habitudes.

On peut donc saluer là la transparence de Bouygues même si dans les faits, la situation ne devrait ni étonner ni paraitre autre que normale.



Notons qu'actuellement, Bouygues propose un ensemble de forfaits mobiles à prix cassé dans le cadre des formules B&You consultables à cette adresse.









Bouygues Telecom augmente encore ses tarifs mobiles, mais tout va bien cette fois mettre des liens vers les forfaits bouygues B&You ^^