Box 4G : quelle est la meilleure offre actuellement ? 5 offres sur le grill !

Dans certaines régions françaises, la fibre est loin d'être installée et la connexion ADSL n'est pas forcément de qualité. Les box 4G peuvent s'avérer être une bonne alternative.

Beaucoup d’internautes souffrent d’une connexion lente, l’objectif du gouvernement d’offrir un meilleur débit est encore loin d’être mis en place. Des solutions alternatives sont donc proposées aux oubliés de la fibre et à ceux pour qui la connexion ADSL est digne d'un antique modem 56 Kbps. Les box 4G en sont une, uniquement bien sûr si vous captez un réseau mobile 4G. L’autre avantage de ce type de technologie est que vous pouvez emmener votre connexion en vacances. Mais quel opérateur choisir?

Commençons par la box 4G NRJ mobile affichée à 29,99 € par mois avec un an d’engagement, mais vous avez 30 jours pour tester la connexion et être remboursé sans frais si cela ne vous convient pas.

Voici un résumé de ce que vous propose NRJ Mobile :

livraison de la box 4G offerte

Débit 4G jusqu’à 100 Mbit/s

250 Go de données disponibles

de données disponibles 32 appareils connectés en simultané sur la box

WiFi jusqu’à 250 mètres

La box 4G NRJ mobile est à 29,99 € par mois.



Passons ensuite à SFR qui propose sa box 4G+ à 35 € par mois. Cette offre propose aussi un mois d’essai satisfait ou remboursé et est par contre sans engagement.

Voici un résumé de ce que vous propose la box 4G+ de SFR :

Appels illimités en France, DOM fixes et mobiles

200 Go de données mobiles puis internet bloqué mais avec recharge possible

de données mobiles puis internet bloqué mais avec recharge possible Débit 4G / 4G+ jusqu’à 260 Mbit/s

64 appareils connectés en simultané sur la box

WiFi jusqu’à 250 mètres

La box SFR 4G+ est à 35 € par mois sans engagement.



Continuons avec la box 4G de Bouygues Télécom qui est proposée à 32,99 € par mois pendant 12 mois puis 42,99 € par mois sans engagement. Une très belle offre avec de la 4G en illimitée, ultra intéressante avec également une offre satisfait ou remboursé.

Voici un résumé de ce que vous propose la box 4G+ de Bouygues Télécom :

Accès à l’application B.tv avec 70 chaînes

Quantité de données mobiles illimitée

Débit 4G / 4G+ jusqu’à 220 Mbit/s

64 appareils connectés en simultané sur la box

WiFi ultra rapide

La box 4G+ Bouygues Télécom à 32,99 € par mois pendant un an sans engagement





Passons ensuite à l’offre de Free qui propose une box 4G+ à 29,99 € par mois sans engagement. Comme les autres, elle bénéficie du satisfait ou remboursé.

Voici un résumé de ce que vous propose la box 4G+ de Free :

Carte sim préinstallée

250 Go de données par mois

de données par mois Débit 4G / 4G+ jusqu’à 320 Mbit/s

64 appareils connectés en simultané sur la box





La box 4G+ de Free est à 29,99 € par mois sans engagement.



Finissons avec Orange qui propose une offre 4G Home à 36,99 € par mois sans engagement avec le premier mois offert.

La Box 4G d’Orange vous propose :

200 Go de données mobiles par mois, avec possibilité de passer à 300 Go sans frais

de données mobiles par mois, avec possibilité de passer à sans frais Débit 4G / 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s

Clé TV avec 70 chaînes pour 3,99 € par mois





La box 4G Home d’Orange est à 36,99 € par mois

sans engagement avec un mois offert.



Et n'oubliez pas de consulter notre bon plan consacré aux forfaits mobiles avec au moins 200 Go de data et 3 offres top à partir de seulement 14,99 € !