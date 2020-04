Bon plan : la box Android Ugoos AM6 en version Plus à prix réduit avec des fonctionnalités rares

Avec Android 9 Pie, la box Android Ugoo AM6 Plus pourra être plus que cela. Elle prend en charge la 4K.

La box TV Android Ugoos AM6 Plus est équipée d'un SoC Amlogic S922XJ gravé en 12 nm. Il s'agit d'une configuration hexacore avec quatre cœurs ARM Cortex-A73 à 2,2 GHz et deux cœurs ARM Cortex-A53 à 1,8 GHz. Le GPU est ARM Mali-G52 MP6.

Ce SoC est associé à 4 Go de RAM (LPDDR4) et 32 Go de stockage eMMC. La box peut prendre en charge le décodage vidéo jusqu'en 4K et support HDR. En matière de connectique, elle dispose d'un port Gigabit Ethernet, HDMI (2.1 et 2.0), SPDIF, 1 x USB 3.0 et 3 x USB 2.0.

La connectivité Wi-Fi dual band (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) est présente, de même que Bluetooth 5.0.



Disponible avec une télécommande, la box TV Android Ugoos AM6 Plus tourne sous Android 9 Pie et avec possibilité de mise à jour en OTA (over-the-air).

Comme toutes les box TV de la marque Ugoos, elle dispose d'un ensemble de fonctionnalités que l'on ne retrouve par forcément sur d'autres appareils Android. Ainsi, un serveur Samba, des paramètres pour gamepad, un assistant pour la connexion sans fil ou encore tout un ensemble d'informations sur le matériel… Cette box Android pourra donc faire office de serveur de fichiers pour la mise à disposition de contenus.

Gearbest propose la box Android Ugoos AM6 en version Plus au prix réduit de 140 € avec le code de promotion GBCNAM6PLUS.



Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

