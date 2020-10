La box TV Android MeCool KH3 à prix réduit, mais aussi Nvidia Shield TV Pro,...

Le bon plan du jour nous vient de la plateforme Gearbest qui propose en ce moment la box TV Android MeCool KH3 au prix réduit de 21 € grâce au coupon de réduction MECOOLKH3.

MeCool KH3 Code promo: MECOOLKH3 Quantité: 200

La box TV Android MeCool KH3 exploite un SoC Allwinner H313 avec 2 Go de RAM DDR3 et 16 Go de stockage interne. Vous pourrez augmenter l'espace de stockage interne jusqu'à 32 Go via une carte TF. Le GPU est un Mali-G31 et le système d'exploitation Android 10.0.

Au niveau de la connectique, on retrouve les ports AV et DC, un port HDMI 2.0, un port USB 2,0 et un espace pour la carte TF. Vous pourrez également profiter d'un port Ethernet. Pour la connectivité sans fil, la box multimédia KH3 propose le WiFi 802.11b/g/n.

Les formats vidéo supportés sont : MKV, WMV / VC-1 SP / MP / AP, MPG, MPEG, DAT, AVI, MOV, ISO, MP4, RM, H.263, H.264, H.265, REAL VIDEO 8/9/10, VP9, AVS2, 4K..

Vous pourrez profiter de la box TV Android MeCool KH3 en promotion chez Gearbest à 21 € grâce au coupon de réduction MECOOLKH3 et avec une livraison à moins de 1 € !

MeCool KH3 Code promo: MECOOLKH3 Quantité: 200

Mais ce n'est pas tout, en effet, vous pourrez retrouver d'autres promotions sur les box TV chez Gearbest :

Tanix TX9S Code promo: Vente flash Quantité: 200

MeCool KM1 Code promo: UN881DCKR7 Quantité: 200

Beelink T4 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Beelink GT-King Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

Mais aussi des promotions chez Amazon et notamment sur la Nvidia Shield TV Pro :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le bracelet connecté Honor Band 4, le MacBook Air 2020 et le Samsung Galaxy Z Flip à petit prix, mais aussi les meilleures offres chez Amazon et Cdiscount (iPhone X, AirPods 2, Airdots Redmi ...) !