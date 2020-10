Bon plan : le bracelet connecté Honor Band 4, le MacBook Air 2020 et le Samsung Galaxy Z Flip à petit prix !

Le bon plan du jour concerne trois grosses promotions sur un bracelet connecté Honor Band 4, un MacBook Air 2020 et le récent smartphone Samsung Galaxy Z Flip.

Commençons avec le bracelet connecté Honor Band 4 qui dispose d'un écran couleur AMOLED couleur de 0,95 pouce. Son boîtier est étanche 5 ATM (50 mètres de profondeur). Ce bracelet propose une autonomie allant jusqu'à 14 jours en une seule charge.

Ce bracelet connecté permet le suivi d'activité sportive, la surveillance de la santé grâce au contrôle de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil. Le Honor Band 4 possède une connectivité Bluetooth, ce qui permet de se connecter à son smartphone.

Vous pourrez retrouver le bracelet connecté Honor Band 4 à 10 € seulement chez Cdiscount !



Poursuivons avec le MacBook Air 2020 qui propose un écran de 13,3 pouces à technologie Retina (2560 x 1600 pixels) avec une prise en charge d'un écran externe allant jusqu'à 6 K.

Ce MacBook Air exploite un SoC Intel Ice Lake de 10e génération avec jusqu'à un processeur quadcore Core i7 à 1,2 GHz (Tubo Boost jusqu'à 3,8 GHz). Selon Apple, il offre des performances jusqu'à deux fois supérieures et avec une carte Intel Iris Plus Graphics pour des performances graphiques jusqu'à 80 % plus rapides.

Vous pourrez profiter d'un stockage SSD de 256 Go ou 512 Go, tandis que la RAM de 8 Go (jusqu'à 16 Go) est LPDDR4X à 3 733 MHz. La connectique comprend toujours deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) et la connectivité couvre le Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0. L'autonomie de la batterie demeure sensiblement la même.

Le MacBook Air 2020 en version 256 Go est disponible en promotion chez Cdiscount au prix réduit de 999 € au lieu de 1199 € ! Vous le trouverez également à 999 € chez Amazon, mais aussi la version 512 Go à 1339 € au lieu de 1499 €.



Enfin, vous pourrez profiter du smartphone Samsung Galaxy Z Flip qui est équipé d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 2636 x 1080 pixels, tandis qu'un second écran AMOLED de 1,06 pouce est sur la face externe. Ce Samsung Galaxy Z Flip exploite un SoC Snapdragon 855+ accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage interne.

Le mode Flex est garanti pour fonctionner de 75 à 115°. Quand l'appareil est plié, l'affichage se divise en deux écrans de 4 pouces, afin de visualiser le contenu sur la moitié supérieure de l'écran et un contrôle sur la moitié inférieure.





Au niveau de la photographie, vous pourrez profiter à l'arrière d'un double capteur photo avec un module principal de 12 mégapixels, et second module de 12 mégapixels également. À l'avant, vous retrouverez un capteur photo frontal de 10 mégapixels. Enfin, ce smartphone est alimenté par une batterie Li-Po de 3300 mAh et est compatible avec le chargement rapide et la recharge sans fil.

Vous pourrez retrouver le smartphone Samsung Galaxy Z Flip à 999 € seulement chez la Fnac au lieu de 1500 €.

Signalons également une promotion sur l'iPhone SE à seulement 459 € chez Amazon.

