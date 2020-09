Bon plan : la box TV Android MXQ Pro en promotion, mais aussi notre sélection

Le bon plan du jour concerne la box TV MXQ Pro qui est équipée d'Android 9.0. Cette box TV exploite un SoC quad-core Cortex A7 avec 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage interne. Vous pourrez accroître cette espace grâce à une carte SD. La CPU est une Mali-400.

Elle propose le Wi-Fi 802,11 b/g/n 2.4GHz. Les formats de vidéo compatibles sont DIVD/DIVX/REAL8 /9/10 RV RM RMVB,. PMP FLV,MP4, M4V, VOB, VP6, VP8. Enfin les dimensions de cette box TV sont de 12 cm x 12 cm x 2,6 cm pour un poids de 427 grammes.

Vous pourrez retrouver la box TV MXQ Pro en promotion chez Gearbest au prix de 16 € avec la livraison gratuite.

MXQ PRO Code promo: Vente flash Quantité: 200

Mais vous pourrez également retrouver d'autres promotions chez Gearbest sur les box TV :

Pour rappel, quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

