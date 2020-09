Bon plan : le PC portable Huawei MateBook D14 à moins de 500 €, mais aussi notre sélection du jour !

Le bon plan du jour concerne les promotions les plus pertinentes de la journée avec la présence du PC portable Huawei MateBook D 14 qui est équipé d'un écran 14" FullView FHD (dalle LCD IPS) à bordures très fines et faible émission de lumière bleue au sein d'un châssis épais de 15,9 mm. Le MateBook D 14 version 2020 exploite un processeur AMD Ryzen 5 3500U (2,1 GHz / jusqu'à 3,7 GHz), accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne. Sa carte graphique est la AMD Vega 8.

Le refroidissement est assuré par un ventilateur Huawei Shark Fin Fan 2.0 optimisant le flux d'air, tandis que la batterie de 56 Wh assure une autonomie de 9h30 pour une lecture vidéo 1080p en continu. Il est rechargé via un chargeur USB-C 65W et propose un port USB C, deux ports USB A ainsi qu’une sortie HDMI.

Le PC portable Huawei MateBook D14 2020 est actuellement à prix réduit chez Darty à 549,99 € au lieu de 699,99 €, mais vous pourrez l’avoir à 499,99 € grâce à une Offre De Remboursement.



Ci-dessous, vous trouverez les autres promotions de la journée :

Pour rappel, n’oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le super mini PC Chuwi LarkBox 4K à 189 €, mais aussi les Redmi 9 et Note 9 Pro à partir de 103€ !