La box TV Mecool KM2 à prix cassé !

Le bon plan du jour concerne la box TV Mecool KM2 qui est actuellement en promotion à 56,20 €. Cette box TV embarque Android 10 et est compatible avec les services Youtube, Netflix, PrimeVidéo, Disney + et tous les services certifiés Google tels que Google Assistant Vocal ou encore Chromecast.

Côté technique, l'appareil s'appuie sur 2 Go de RAM couplé à 8 Go d'espace de stockage de type EMMC ROM EU. Dotée de la technologie 4K Dolby BT4.2, vous pourrez regarder des centaines de milliers de films en 4k, avec un taux de rafraichissement allant jusqu'à 60 ips. Pour la connectique, la box TV Mecool KM2 dispose d'un port HDMI2.1 avec HDCP2.3, d'une prise RJ-45 et de deux ports USB 2.0 Type A et USB 3.0 Type A avec un emplacement Micro SD.

Vous trouverez l'appareil en promotion sur Gearbest au prix réduit de 56e avec le code MECOOLKM2 et une livraison à 1 €.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant Amazon : des centaines d'articles jusqu'à -57%, mais aussi le bracelet connecté Huawei Band 6 et les smartphones Redmi Note 10 et OnePlus Nord N10 en promotion.