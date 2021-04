Le bracelet connecté Huawei Band 6 et les smartphones Redmi Note 10 et OnePlus Nord N10 en promotion

Le bon plan du jour concerne le bracelet connecté Huawei Band 6 qui est doté d'un affichage couleur AMOLED tactile de 1,47 pouce avec une définition de 194 pixels x 368 pixels. Il ne pèse que 18 grammes. Il embarque à l'arrière du boîtier un cardiofréquencemètre optique qui permettra un suivi en continu du rythme cardiaque et de la SpO2 tout en permettant un suivi quotidien du sommeil, du niveau de stress et du cycle menstruel.

Le Huawei Band 6 permet le suivi de l'activité quotidienne, mais aussi des exercices sportifs avec ses 96 modes pré-enregistrés (indoor et outdoor) comprenant 11 modes d'entraînement professionnel et 85 modes personnalisés. L'autonomie est de 14 jours avec les suivis continus activés. Le bracelet profite d'une charge rapide assurant deux jours de fonctionnement en 5 minutes de charge.

Vous pourrez trouver le pack Huawei Band 6 avec la balance connectée Huawei Scale 3 à seulement 59 € chez Boulanger et Amazon. Par ailleurs, vous trouverez également le bracelet connecté Xiaomi Mi band 6 à 33 € chez AliExpress en version globale (français ok).



Continuons avec le smartphone Redmi Note 10 qui dispose d'un affichage de 6,43 pouces avec un rafraîchissement de 60 Hz et une dalle Super AMOLED. Le Note 10 exploite un processeur Snapdragon 678 associé à 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage.

Au niveau photographie, on trouve un module principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle 8 mégapixels, un module macro 2 mégapixels et un capteur de mesure des données de profondeur de 2 mégapixels. À l'avant, le capteur à selfies de 13 mégapixels est logé dans un poinçon centré. Il possède une batterie de 5000 mAh avec charge rapide 33W.

En ce moment, AliExpress propose le smartphone Redmi Note 10 à 132 € avec le code HAPPYFR11 et à 144 € dans sa version 128 Go au lieu de 199 € avec le code HAPPYFR11 ! La livraison en 10 jours est gratuite.



Enfin, le smartphone OnePlus Nord N10 qui propose un affichage 6,49 pouces FHD+ avec rafraîchissement de 90 Hz. Il intègre le SoC Snapdragon 690 qui lui apporte une compatibilité 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible par carte microSD jusqu'à 512 Go.

Le OnePlus Nord N10 5G propose un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 119 degrés et des capteurs macro et monochrome. On trouvera également deux haut-parleurs et une batterie de 4300 mAh avec charge rapide Warp Charge 30T.

Cdiscount propose une vente flash avec le smartphone OnePlus Nord N10 à 209 € seulement au lieu de 349 €, elle devrait bientôt se terminer alors n'hésitez plus !



Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant AliExpress qui fête les Happy Days de Printemps avec des promotions à GOGO, mais aussi, le smartphone gaming Black Shark 4 en promotion à 392 €.