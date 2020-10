La box TV Xiaomi Mi Box S en promotion, mais aussi le casque audio Sony WH-1000XM4 et un Chromebook HP

Le bon plan du jour concerne la box TV Xiaomi Mi Box S qui exploite un SoC quadcore (Cortex-A53) avec le processeur graphique Mali-450 qui propose 2 Go de RAM et 8 Go de stockage eMMC. Pour la connectique, on retrouve un port HDMI 2.0a et USB 2.0, et la connectivité couvre Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac à 2,4 GHz / 5 GHz et Bluetooth 4.2. Cette Mi Box S prend en charge la 4K HDR à 60 images par seconde, ainsi que l'audio Dolby DTS.

Cette box multimédia possède toutes les caractéristiques d'une Android TV et de ses applications qui vont avec, mais aussi l'Assistant Google pour la recherche et le contrôle vocal avec la télécommande Bluetooth incluse. En effet, vous aurez accès à plus de 3000 applications et chaînes, et avec des services comme YouTube et Netflix. Enfin, le boîtier a pour dimensions 95,25 x 95.25 x 16,7 mm.

La box TV Xiaomi Mi Box est affichée à 50 € seulement au lieu de 70 € chez Rakuten !





Poursuivons avec le casque WH-1000XM4 de Sony qui propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 est actuellement proposé à 274 € au lieu de 399 € chez Rakuten !



Ensuite, vous pourrez retrouver un chromebook HP qui possède une dalle IPS avec un écran brillant de 14", soit 35,6 cm qui permet une résolution de 1920 pixels x 1080 pixels. Ce pc portable exploite un SoC Intel Core i3 accompagné de 8 Go de RAM DDR4 et 64 Go de stockage interne en mémoire flash. Son système d'exploitation est Chrome OS ( Google).

Au niveau de la connectique, on retrouve deux ports USB 3.0, un port pour l'alimentation, une prise jack. La connectivité est dotée de la technologie Bluetooth 5.0 et du Wi-Fi 6 AX201. Enfin, ce chromebook est alimenté par une batterie Li-Ion qui permet jusqu'à 13 heures d'autonomie.

Vous pourrez retrouver le pack Chrommebook HP + Étui + Google nest mini à 599 € au lieu de 749 € chez Boulanger !



