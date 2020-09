Boxy : un premier magasin 100% automatisé et sans caisse s'invite à Gennevilliers

C'est à Gennevilliers, dans les Hauts de Seine, que le tout premier magasin autonome Boxy vient d'ouvrir. La boutique reprend ainsi le concept d'Amazon Go avec un espace de vente bien plus réduit, logé dans un conteneur.

Le concept est simple : l'utilisateur entre et repart avec les produits de son choix, sans passer à la caisse. Il faut passer par l'application Boxy et renseigner ses coordonnées bancaires avant de pouvoir entrer dans la boutique. Un code QR généré par l'application permet ainsi de déverrouiller la porte d'entrée.

Dans la boutique, on retrouve une rangée de compartiments réfrigérés avec pizzas, boissons, fromage, salades, sandwichs... Ainsi qu'un espace épicerie sèche et hygiène. Le client n'a qu'à se servir et partir : il ne reçoit son reçu via l'application que quelques minutes plus tard avec l'ensemble des articles pris et facturés.

David Gabai, cofondateur de Storelift qui a créé cet espace de vente indique que le taux d'erreur est très bas : entre 1 et 3%. C'est un ensemble de capteurs et caméras disposé dans la boutique, associé à une intelligence artificielle, qui permet d'identifier chaque produit.

Le concept a de quoi séduire en pleine crise sanitaire, d'autant qu'il a également pour avantage d'être fonctionnel 24/24 H 7/7 J. Ce type de boutique pourrait ainsi proposer un commerce de proximité dans les zones en étant dépourvue ou à proximité de sites d'activité en travail décalé.