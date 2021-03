Un bracelet connecté à moins de 5 €, mais aussi la montre connectée Amazfit GTR 2 en promotion

Pour suivre avec attention vos activités sportives et votre santé vous-même entre les rendez-vous chez le médecin, rien de mieux qu'un bracelet ou une montre connectée. En ce moment, vous trouverez un bracelet connecté avec de très belles fonctionnalités à moins de 5 € !

Le bon plan du jour concerne la montre connectée Amazfit GTR 2 qui propose un écran AMOLED de 1,39 pouce. La GTR 2 est équipée d'un cardiofréquencemètre à son dos pour suivre avec attention l'ensemble de vos activités sportives, mais aussi le taux d'oxygène dans le sang. Vous pourrez également faire des activités sportives aquatiques grâce à la certification 5 ATM qui lui permet d'aller à 50 mètres de profondeur.

Elle se connectera à votre smartphone avec le Bluetooth 5.0 et permettra de ne plus rater d'appels ou de SMS importants grâce aux notifications. Elle intègre également l'assistant vocal Alexa. Cette montre connectée est alimentée par une batterie de 471 mAh ce qui lui permet une autonomie de 14 jours en utilisation quotidienne, ou de 38 jours en veille. Le temps de charge est de 2,5 heures.

La montre connectée Amazfit GTR 2 (français ok) est actuellement en promotion à 195 € chez Gearbest en utilisant le coupon B630F76F46112000. De plus, la livraison est gratuite depuis l'Espagne.



Vous trouverez également le bracelet connecté M5 qui propose de nombreuses fonctionnalités pour un prix très bas. En effet, le M5 est équipé de ce qu'il faut pour mesurer votre fréquence cardiaque, mais aussi votre taux d'oxygène dans le sang, pour réaliser un suivi efficace de votre sommeil et les calories que vous brulez tout au long de la journée. Bien évidemment, ce bracelet connecté permet également de suivre vos séances de sport, vous montre vos notifications d'appels et de message, mais peut également prendre des photos à distance via votre smartphone.

Vous pourrez retrouver toutes vos données sur l'application dédiée. Il est certifié IP67, vous pourrez donc prendre vos douches avec ce bracelet connecté.

Gearbest propose en ce moment le bracelet connecté M5 (français ok) à 4 € avec la livraison gratuite !

M5 Code promo: Vente flash Quantité: 200

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le smartphone Oppo Find X2 Pro à prix cassé, mais aussi les écouteurs TWS Redmi Airdots 2 à 9 € seulement !