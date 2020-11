Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5, le Samsung Galaxy A21s et la barre de son 3.1 Sony HT-ZF9 à prix cassé

Commençons avec la barre de son 3.1 Sony HT-ZF9 qui est donc une barre de son avec son caisson sans fil fourni d'une puissance maximale de 400 W. Cette barre de son est compatible avec la technologie Dolby Atmos ET DTS:X, ce qui est un très bon point.

La connectique de cet article audio se compose de trois ports HDMI, d'une prise mini-jack, d'une optique, d'un port USB et d'un port RJ45. Enfin, la connectivité se fera par Wi-Fi et Bluetooth. Enfin, les dimensions du caisson sont de 190 mm x 382 mm x 386 mm pour un poids total de 8,1 kg.

Vous pourrez trouver la barre de son 3.1 Sony HT-ZF9 à 499 € seulement au lieu de 799 € chez LDLC !



Poursuivons avec le Samsung Galaxy A21s qui est équipé d'un écran IPS de 6,5 pouces qui représente 83 % du téléphone et permet une définition d'écran de 1600 pixels x 720 pixels. Ce smartphone exploite un SoC Exynos 850 accompagné de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage interne. Vous pourrez augmenter votre espace de stockage interne via une carte mémoire.

Au niveau de la photographie, le Galaxy A21s propose un module photo arrière avec quatre capteurs dont le capteur principal est de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 13 mégapixels. Enfin, il est alimenté par une batterie de 5000 mAh, ce qui lui donne une bonne autonomie.

Le Samsung Galaxy A21s est actuellement disponible à 169 € chez Rakuten au lieu de 239 €, prix officiel.



Enfin, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 propose un affichage tactile OLED couleur de 1,2 pouce. Il intègre un cardiofréquencemètre optique situé au dos du boîtier, et permettra le suivi des règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total),...

Ce bracelet connecté Mi Band 5 est compatible avec l'assistant numérique Alexa d'Amazon, et intègre également la mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l'activité quotidienne.

Le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 est actuellement à 28 € au lieu de 49.99€ chez AliExpress !



