Un bracelet pour éviter d'être écouté par nos smartphones et objets connectés

Notre hyperconnectivité et la multiplication des objets connectés entrainent parfois des effets pervers : ces objets peuvent potentiellement nous placer sur écoute à tout moment via leurs assistants vocaux ou applications piratées, et cela peur poser des problèmes de sécurité et de confidentialité.

Deux professeurs de l'Université de Chicago ont donc développé une contre-mesure à cette mise sous écoute quasi systématique qui prend la forme d'un bracelet.

Il s'agit d'un bracelet équipé d'une foule de petits haut-parleurs qui émettent des sons inaudibles pour l'homme, mais qui, en revanche perturbent le son enregistré par les microphones environnants, rendant inaudible toute conversation.

Au total, 24 haut-parleurs de 3W chaque composent le bracelet qui émet alors un "bruit blanc" à 360 degrés autour du porteur. Il embarque une batterie de 500 mA pour 4H d'autonomie en continu. Il s'agit pour l'instant uniquement d'une démonstration technique, mais quiconque souhaite le fabriquer peut obtenir les plans sur GitHub, le total des composants nécessaires ne dépassant pas une vingtaine d'euros.