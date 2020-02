Galaxy Buds+ : Samsung confirme ses nouveaux écouteurs sans fil

Il n'y avait plus vraiment de doute en raison des diverses fuites. C'est toutefois confirmé, une nouvelle version des écouteurs sans fil Galaxy Buds de Samsung va être introduite. L'intéressé n'en fait plus mystère et a même publié des applications en rapport dans l'App Store et le Google Play Store.

Pour iOS, il s'agit d'une application pour connecter les Galaxy Buds+ à l'iPhone et gérer plusieurs paramètres (son ambiant, égaliseur, tactile, état de la batterie…). Elle fonctionne sur l'iPhone 7 ou plus avec iOS 10 ou une version ultérieure.

Dans le Google Play Store, il s'agit d'un plugin de l'application Galaxy Wearable sur Android (6.0 ou version ultérieure) pour des fonctions comme les paramètres et l'affichage de l'état des Galaxy Buds+.



D'après des documents de certification de la FCC (Federal Communications Commission) aux États-Unis, les Galaxy Buds+ compatibles Bluetooth 5.0 doivent profiter d'une plus grande capacité de batterie par rapport aux Galaxy Buds et y compris pour le boîtier de charge.

Selon certaines fuites (et nul autre que Evan Blass alias evleaks), il est question pour les Galaxy Buds+ d'une batterie de 85 mAh et 270 mAh pour le boîtier de charge (contre respectivement 58 mAh et 252 mAh pour les Galaxy Buds). Une autonomie largement revue à la hausse qui serait de 11 heures en lecture de musique avec une charge et jusqu'à 22 heures avec le boîtier. Une charge rapide de 3 minutes permettrait une autonomie de 60 minutes en écoute de musique.

Les dimensions de 17,5 x 19,2 x 22,3 mm seraient conservées, mais avec un poids de 6,3 g par oreillette (au lieu de 5,6 g). Les écouteurs auraient deux haut-parleurs (tweeter et woofer) et trois microphones par oreillette. La réduction active du bruit serait néanmoins absente au final, contrairement aux AirPods Pro d'Apple.

Pour la partie tactile, une compatibilité native avec Spotify est mentionnée par Evan Blass qui donne un prix de 149 $ pour les Galaxy Buds+, contre 129 $ pour les Galaxy Buds.