Le bracelet Xiaomi Mi Band 5, le smartphone Realme 6i et l'aspirateur-balai Dreame V9P en promotion

Découvrez les trois promotions les plus pertinentes de la journée avec le célèbre bracelet connecté de chez Xiaomi, un smartphone d'entrée de gamme à moins de 110 € et un aspirateur-balai sans fil à 141 € !

Le bon plan du jour concerne le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 qui est équipé d'un affichage tactile couleur de 1,2 pouce. Il propose un cardiofréquencemètre optique situé au dos du bracelet, et permet le suivi des règles menstruelles, la gestion de plusieurs modes sportifs (11 au total),..

Le Mi Band 5 est également compatible avec l'assistant numérique Alexa d'Amazon, et intègre également la mesure du score PAI (Personal Activity Intelligence) qui mesure l'activité quotidienne

Cdiscount propose le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 à 20 € seulement au lieu de 49 € !



Poursuivons avec le smartphone Realme 6i qui propose un écran LCD de 6.5 pouces avec une définition 1600 pixels x 720 pixels. La fréquence d'affichage est de 60 Hz. Ce Realme exploite un SoC Helio G80 avec 3 à 4 Go de RAM et 64 Go à 128 Go de stockage interne, extensible via microSD.

Au niveau de la photographie, vous profiterez d'un quadruple capteur photo au dos de l'appareil avec un module principal de 48 mégapixels et trois autres modules de 8, 2 et 2 mégapixels. Le capteur photo frontal est de 16 mégapixels. Le modèle 6i est alimenté par une batterie Li-Po de 5000 mAh compatible à la recharge rapide 18 Watts.

En ce moment, le smartphone Realme 6i est à 109 € au lieu de 199 € avec le code AFFAIRE chez Cdiscount !





Terminons ce bon plan avec l'aspirateur balai Dreame V9P qui est doté d'une puissante capacité d'aspiration de 20 000 Pa grâce à son moteur capable d'atteindre les 100 000 tours / mn, il est prêt à ne faire qu'une bouchée de la poussière sur sol lisse comme sur tapis tout en intégrant un filtre HEPA 5 couches pour éviter le relargage de poussières.

L'appareil ne pèse que 1,5 Kg mais dispose d'une batterie Samsung lui assurant jusqu'à 28 minutes d'autonomie en mode normal ou 60 minutes en mode économie d'énergie.

AliExpress propose l'aspirateur-balai Dreame V9P à 141 € seulement au lieu de 249 € avec le code FRMAY013 et une livraison gratuite depuis la France !





