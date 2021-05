Le smartphone Poco X3 Pro 128 Go et 256 Go en promotion avec une livraison gratuite depuis la France !

Le bon plan du jour concerne le smartphone Poco X3 Pro qui est équipé d'un affichage LCD de 6,67 pouces avec un poinçon centré pour le capteur photo avant et un rafraîchissement 120 Hz adaptatif avec échantillonnage tactile 240 Hz. Il intègre un surpuissant SoC Snapdragon 860 avec 6 à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de mémoire de stockage. On retrouve un refroidissement LiquidCool Technology 1.0 pour de longues sessions de gaming.

Au niveau de la photo, un quadruple capteur photo est présent avec un module principal 48 mégapixels, un ultra grand angle 119 degrés, un capteur macro 2 mégapixels et un capteur de récupération des données de profondeur. Sa grande batterie de 5160 mAh permet deux jours d'autonomie selon le constructeur avec compatibilité avec la charge rapide 33 Watts.

Le smartphone Poco X3 Pro est actuellement disponible chez Gearbest à partir de 225 € pour sa version 128 Go avec le code K661F148BF153000 et à 251 € pour sa version 256 Go avec le code E661F1A4E6D12000. Les deux modèles bénéficient de la livraison gratuite depuis la France.

