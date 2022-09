Les Jours Samsung chez Cdiscount avec plus de 72 heures de prix imbattables !

Cdiscount lance du 1er au 5 septembre 11 h les Jours Samsung. Pendant cette opération, vous profitez des prix réduits sur des smartphones, des TV, des écrans gamer et même de l’électroménager. Vous pouvez consulter l’intégralité des offres sur la page dédiée à l’opération.

Par exemple, le smartphone Samsung Galaxy S21 FE profite d’une belle réduction pour l’opération Jours Samsung.

Ce dernier est équipé d’un écran Dynamic AMOLED de 6,4" pour une définition de 2340 x 1080 pixels et une fréquence d’affichage de 120 Hz. Notons la présence dans le haut de l’écran, d’un capteur photo frontal de 32 mégapixels. Le mobile intègre le SoC Snapdragon 888 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Au niveau de la photo, le smartphone est équipé d’un triple capteur photo à l’arrière du téléphone avec deux modules principaux de 12 mégapixels et un module de 8 MP. Et pour finir, le smartphone est doté d’une batterie de 4500 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus de 14 h.

Le smartphone Samsung Galaxy S21 FE 6+128 Go est au prix de 549 € avec l’ODR de 100 € et la livraison gratuite.



Voici notre sélection des meilleurs bons plans pour les Jours Samsung :

