Bravia Core : Sony lance un service ultra élitiste pour une poignée d'utilisateurs

C'est au fil d'une communication assez étrange que Sony a fait l'annonce d'un nouveau service de SVOD pour le moins élitiste... Élitiste non seulement sur la qualité des contenus proposés, mais aussi du côté des utilisateurs...

La marque annonce donc Bravia Core, un service de SVOD orienté vers la qualité d'image et de son, mais qui ne sera accessible que depuis les tout nouveaux téléviseurs Bravia XR de la marque.

La plateforme lancée le 7 janvier dernier revendique du contenu exclusivement qualitatif avec une image digne d'un Blu-Ray UHD, du contenu en 4K HDR ou même IMAX Enhanced... Mais pour en arriver là, la plateforme mise sur la technologie Pure Stream, avec un débit allant jusqu'à 80 Mb/s pour une diffusion quasi sans perte de qualité (un Blu-Ray UHD peut atteindre 100 Mb/s).

De bien belles promesses, qui se confrontent toutefois à une réalité bien différente pour la majorité des utilisateurs : nombreux sont ceux dont le débit n'atteint même pas 20 Mb. C'est pour cela que Netflix et autres services de SVOD proposent du stream variable qui s'adapte à la bande passante et préconisent 25 Mb/s pour de la 4K avec quelques concessions à faire sur la qualité d'image.

Pour Bravia Core, les concessions sont minimes : la plateforme impose une bande passante de 43 Mb/s au minimum et jusqu'à 115 Mb/s pour les contenus les plus gourmands... Autant dire que le service ne s'adresse qu'aux utilisateurs fibrés, et encore...

Le fonctionnement du service reste pas ailleurs assez flou : l'achat d'un téléviseur Bravia XR sera accompagné de 5 à 10 crédits en fonction du modèle. Chaque film sera proposé en échange d'un crédit et il sera ensuite disponible au visionnage jusqu'au 23 février 2026. L'utilisateur pourra acheter des crédits supplémentaires, mais il sera malgré tout obligatoire d'accéder à un abonnement (intégré pour 12 ou 24 mois dans la prix du téléviseur et selon le modèle). En bref, le service est loin d'être clair et devrait concerner peu d'utilisateurs... Pas certain que Sony fasse bonne pioche cette fois.