CES 2021 : les téléviseurs Sony Bravia XR 8K et 4K misent sur un étonnant Cognitive Processor XR

Pour le CES 2021, Sony veut marquer sa différence dans les téléviseurs 4K et 8K avec une série Bravia XR embarquant une puce d'intelligence cognitive "qui reproduit la façon dont notre cerveau pense et agit" !

Présenter de nouveaux téléviseurs 4K ou 8K ne suffit plus pour se démarquer et c'est maintenant sur la capacité de traitement de l'image et sur l'intelligence embarquée, pour un rendu optimal, que se portent les efforts de communication.

Le salon CES 2021 est l'occasion pour le groupe Sony de présenter une nouvelle gamme de téléviseurs Bravia XR en 8K LED, 4K LED et 4K OLED qui a la particularité d'embarquer une puce Cognitive Processor XR.

Plus qu'une énième puce de traitement de l'image, il s'agit ici d'un système d'intelligence cognitive chargé de "reproduire le fonctionnement de la vue et de l'ouïe humaine".

On commençait à voir venir cet aspect avec l'usage étendu de l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité du rendu mais ce traitement peut être froid et impersonnel en étant appliqué uniformément.

Avec l'intelligence cognitive de Sony, c'est une sorte de synthèse qui est réalisée pour détecter le point focal de l'image et adapter les qualités de l'image comme le ferait le cerveau humain, en accentuant certains aspects plus que d'autres sur une portion de l'image.

Même chose pour le son dont la position est analysée et spatialisée afin de fournir un son surround 3D immersif. Tout ceci nécessite de gérer un vaste ensemble de données et un contrôle de l'image au pixel près. C'est du moins la promesse de cette technologie cognitive qui veut dépasser "l'IA traditionnelle".

La nouvelle gamme de téléviseurs Bravia XR est donc chargée de mettre la puissance du Cognitive Processor XR en pratique, avec en outre différents services comme Bravia Core qui donne accès aux derniers films Sony Pictures Entertainement et utilise la technologie Pure Stream pour fournir une qualité de streaming similaire à celle d'un Blu-Ray UHD ou Google TV pour explorer tout un monde de divertissements et assurer une fonction commandes vocales.

Les téléviseurs sont également compatibles HDMI 2.1 avec support 4K 120 fps, VRR (rafraîchissement variable), ALLM (faible latence) et eARC (son synchronisé), permettant de les utiliser aussi pour du jeu.

Ils supportent enfin le Sound from Picture Reality qui aligne la position du son en fonction de l'image affichée pour un effet réaliste renforcé.

Sony n'indique pas encore le prix et la disponibilité de sa gamme de téléviseurs Bravia XR.