WiFi 6E en 6 GHz : Broadcom annonce une première puce pour smartphones

Avec le WiFi 6E, la technologie sans fil accède à la bande 6 GHz pour encore plus de débit. Broadcom annonce une première solution compatible pour les smartphones.

Annoncé début janvier, le WiFi 6E va au-delà des bandes habituelles 2,4 et 5 GHz pour s'inviter sur la bande 6 GHz et améliorer encore les performances des réseaux sans fil, du moins dans les pays où la fréquence peut être librement utilisée.

C'est la promesse de débits largements supérieurs avec des temps de latence réduits mais aussi, en contrepartie une portée plus courte du fait d'une fréquence plus élevée.

Le groupe Broadcom annonce déjà une première puce compatible pouvant être intégrée dans des smartphones qui accèderont alors à des débits multi-gigabit. Le composant Broadcom BCM4389 promet ainsi des débits jusqu'à 2 Gbps avec l'avantage d'une consommation d'énergie réduite et d'un temps de latence divisé par deux grâce à un trafic de signalisation optimisé.

Outre le WiFi 6E, la puce de Broadcom est compatible avec le Bluetooth 5.0 et exploite une troisième technologie radio basse consommation destinée à optimiser les performances du WiFi et du Bluetooth qui fonctionne comme un précurseur scannant en permanence l'environnement sans fil pour accélérer par exemple le temps d'appairage en Bluetooth ou évaluer les risques d'interférence entre réseaux WiFi et affiner les réglages pour obtenir le meilleur des performances.

Le composant Broadcom BCM4389 pourra être intégré dans des smartphones premium, des casques de réalité virtuelle / augmentée mais aussi dans des routeurs et box.

Avec ses performances en termes de débits et de faible latence, le WiFi 6E est aussi vu comme un complément idéal à la 5G et qui pourra dériver une partie du trafic sans affaiblir l'expérience utilisateur.

Pour ce qui est de la disponibilité, il faut encore attendre que les fréquences de la bande 6 GHz soient libérées et exploitables, ce qui se fera dans le courant de l'année 2020 aux Etats-Unis et ailleurs.