WiFi 6E : et maintenant le 6 GHz !

A côté des bandes 2,4 GHz et 5 GHz, le WiFi pourra aussi se déployer dans la bande 6 GHz : c'est le WiFi 6E...mais pas pour tout de suite.

Le standard de connectivité sans fil 802.11, ou WiFi, exploite les bandes 2,4 GHz et 5 GHz mais, avec la multiplication des appareils compatibles, ces ressources spectrales tendent à être saturées, notamment en zones denses, sans compter les pertubations possibles d'équipements comme les micro-ondes.

La WiFi Alliance prépare donc la capacité à exploiter une nouvelle bande, toujours sans licence : le 6 GHz. Ce sera le WiFi 6E qui fournira des débits encore plus importants avec des temps de latence réduits mais à très courte portée.

Cette extension vers la bande 6 GHz doit aussi permettre d'accompagner les nouveaux usages de l'IoT et de la 5G, pour lesquels le WiFi a un rôle à jouer. Il reste cependant encore à attendre la libération de la bande en question à formaliser son accès par les régulateurs.

Le WiFi 6E n'est donc pas encore opérationnel et doit obtenir les validations nécessaires mais la WiFi Alliance annonce que la technologie sans fil sera immédiatement utilisable une fois cette obstacle de la réglementation passé.

Les premiers appareils en à profiter pourront être les smartphones et les routeurs, suivis des points d'accès professionnels et du WiFi industriel. Le WiFi 6E pourrait être particulièrement intéressant pour des usages comme la réalité augmentée (maintenance, apprentissage...) et les scénarios de maintenance à distance.

Avec le 6 GHz, ce sont 14 canaux supplémentaires de 80 MHz de largeur qui seront mis à disposition, ainsi que 7 canaux de 160 MHz pour les applications demandant de grosses ressources comme la réalité virtuelle ou le streaming vidéo HD.