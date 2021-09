Bug : iOS 15 lance une alerte sur la saturation de l'espace de stockage

C'est un bug qui concerne un nombre grandissant d'utilisateurs : iOS 15 envoie des notifications informant ces derniers de la saturation de leur espace de stockage. Le message apparait même sur les appareils neufs à peine utilisés et sans migration des données préalables.

Les utilisateurs s'inquiètent ainsi de voir leur capacité de stockage réduite subitement à quelques Go alors même que leur appareil ne contient presque rien.

En appuyant sur l'alerte en question, l'iPhone renvoie à ses paramètres de stockage et indique ainsi bel et bien que le terminal dispose d'encore beaucoup d'espace disponible. La notification ne peut toutefois pas être supprimée et revient périodiquement.

iOS aurait ainsi des difficultés dans le calcul de l'espace disponible des appareils. Le bug a été remonté chez Apple, pour l'instant il semble que la notification n'empêche pas l'installation ou le téléchargement de gros fichiers.