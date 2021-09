iOS 15 : il est déjà possible de contourner l'écran de verrouillage

La nouvelle évolution iOS 15 est tout juste disponible qu'un expert en sécurité démontre déjà qu'il est possible de récupérer certaines informations personnelles des appareils mobiles en contournant la protection de l'écran de verrouillage.

Jose Rodriguez le prouve dans une vidéo diffusée sur Youtube en parvenant à récupérer des données issues de Notes en passant par Siri et VoiceOver, la fonction de lecture de ce qui est affiché à l'écran pour les personnes malvoyantes.

Si l'expert fait cette démonstration, c'est aussi pour dénoncer le déséquilibre des récompenses pour la découverte de vulnérabilités au sein du programme Bug Bounty d'Apple.

Il évoque des récompenses de 25 000 dollars pour des manipulations comme celle en démonstration mais des retours plus faibles de 5000 dollars pour des problèmes plus graves mis en évidence.

Il critique donc la façon dont Apple gère son programme de recherche de bugs et des récompenses attribuées et l'appelle à se montrer moins pingre et plus ouverte sur la correction effective des éléments remontés.