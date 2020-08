Cadillac dévoile Lyriq, son véhicule tout électrique

Avec plus de 450 km d'autonomie, le constructeur Cadillac cherche à propulser la marque dans la nouvelle ère du tout électrique.

Cadillac devra cependant attendre, car le modèle Lyriq entrerait en production aux États-Unis à la fin de 2022, soit plus de deux ans après sa date de révélation. La Cadillac Lyriq sera un produit international et lancera également une chaîne de production en Chine qui devrait être lancée avant celle des États-Unis. La Lyriq sera un véhicule critique pour la marque Cadillac. Elle incarne l’univers de la marque en version électrique et doit garder le côté luxueux auquel un client Cadillac s'attend, comme par exemple de la calandre en «cristal noir», des tiroirs en forme de boîte à bijoux, un écran tactile LED vertical de 33 pouces et un système audio AKG.

Cadillac visait un design moderne et agressif qui a été obtenu en donnant à la Lyriq une ligne de toit basse et rapide et une position large. À l'intérieur se trouvent des grilles de haut-parleurs rétro éclairées, des écrans incurvés avec rangement caché et des fonctions d'éclairage orchestrées similaires à l'éclairage dynamique extérieur. La Lyriq sera disponible en version à traction arrière ou à traction intégrale avec une batterie de 100 kilowattheures qui fournira plus de 300 miles d'autonomie selon le constructeur.

La technologie à l'intérieur de la Lyriq comprend la dernière version du système d'assistance à la conduite mains libres appelé Super Cruise qui a fait ses débuts dans la Cadillac CT6 il y a plusieurs années. Super Cruise utilise une combinaison de données cartographiques lidar, d'un GPS de haute précision, de caméras et de capteurs radar, ainsi que d'un système d'attention du conducteur, qui surveille la personne derrière le volant pour s'assurer qu'elle est attentive. Contrairement au système d’assistance au conducteur Autopilot de Tesla, les utilisateurs de Super Cruise n’ont pas besoin d’avoir les mains sur le volant. Cependant, leurs yeux doivent rester dirigés droit devant eux.

La Lyriq sera également livrée avec un affichage tête haute à double plan amélioré en réalité augmentée. L'affichage tête haute, qui est projetée sur le pare-brise dans la ligne de visée du conducteur, montre un plan proche indiquant la vitesse et la direction et un plan éloigné qui affiche les signaux de navigation et d'autres alertes importantes.