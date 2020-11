Call of Duty Black Ops Cold War : le poids du jeu divisé par 2

À l'heure où les jeux vidéo pèsent de plus en plus lourd sur les solutions de stockage, Activision a changé son fusil d'épaule et révisé l'espace disque annoncé pour Call of Duty Black Ops Cold War.

À chaque annonce d'un nouveau blockbuster se pose invariablement la question de l'espace disque occupé par ce dernier. Les jeux AAA occupent de plus en plus d'espace sur les solutions de stockage et cela pose de plus en plus de problèmes, surtout quand on voit les nouvelles consoles arriver avec moins de 800 Go exploitables...

On voit ainsi quelques jeux dépasser allégrement la barre des 150 Go de stockage demandés, et le prochain COD Black Ops Cold War avait placé la barre encore plus haut en annonçant nécessiter de 175 à 250 Go en fonction de l'installation des textures 4K ou non.

En clair, une console équipée d'un disque dur de 1To pourrait ainsi n'accueillir que 3 fois le jeu complet avec ses textures 4K... Une situation largement décriée par les joueurs depuis le partage des prérequis du titre.

Faisant face à une véritable levée de boucliers, Activision a révisé sa copie et tente de calmer les choses en annonçant avoir réussi, comme par magie, à réduire drastiquement le poids de son jeu. On parle ainsi désormais d'un poids allant de 82 à 125 Go au maximum en 4K ray Tracing... Soit la moitié de ce qui avait été annoncé initialement.

Finalement, si on peut féliciter l'initiative, on garde malgré tout un gout assez amer de la tentative des développeurs de proposer des titres non optimisés et au poids de plus en plus imposant sans réelle nécessité.