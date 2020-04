Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered est là !

Activision profite de cette période de confinement pour lancer la version remastérisée de Call of Duty : Modern Warfare 2.

C'est finalement hier soir qu'Activision a déployé la version remasterisée de Call of Duty Modern Warfare 2. Le remake du précédent volet avait été un véritable succès pour l'éditeur, il est donc normal de voir Activision récidiver d'autant que le titre original reste un de plus gros succès de la franchise.

Cette version profite ainsi de graphismes retravaillés et remis au gout du jour, et se concentre uniquement sur la campagne solo du jeu. Pas de multijoueur à l'horizon puisqu'Activision souhaite mettre en avant celui de Modern Warfare et Warzone. D'ailleurs, c'est dans ces deux modules qu'un DLC Modern Warfare 2 sera déployé prochainement.

De fait, le titre est proposé à un prix relativement attractif de 24,99€ et arrive à point nommé pour celles et ceux qui commençaient à s'ennuyer à la maison.